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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين
ماجد محمد(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم الطواقم التحكيمية لمباريات اليوم الجمعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وسيقود مباراة العدالة والتعاون والتي ستقام في تمام الـ 3:30 مساءً الحكم المحلي ماجد الشمري ، ومحمد العبكري كحكم مساعد ، وبدر الشمراني كحكم مساعد ، وخالد الطريس حكم رابع ، وماتي جورج ” سلوفينيا ” حكم قيديو ، وممدوح آل شهدان مساعد فيديو .

بينما يقوم مباراة الشباب والنصر والتي ستقام في تمام الـ 6:25 دقيقة الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان ، والروماني أوكتافيان سوفري كحكم مساعد ، وسباستيان جيورجها كحكم مساعد ، ومحمد الهويش حكم رابع ، وماتياس جيسترانيوس الفنلندي حكم فيديو ، وأحمد الرميخاني مساعد فيديو .

أما لقاء الوحدة والأهلي والذي سيقام في الـ 25 : 8 مساءً ، فسيقوده الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش ، والسلوفيني توماس كلانسنيك ، وأندراز كوفاسيتش كحكم مساعد ، والحكم المحلي محمد إسماعيل كحكم رابع ، وحكم الفيديو السويدي أندرياس إيكبيرج ، ومساعد فيديو ، عمر الجمل .


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