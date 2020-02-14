«هيونداي» تكشف عن أول فيديو لسيارة سيدان الجديدة

وكالات(صدى):

أعلنت شركة هيونداي، أنها ستكشف عن سيارة سيدان كهربائية رياضية اختبارية مذهلة، للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات خلال الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة، أنه سيُطلق على السيارة اسم Prophecy أي «النبوءة»، موضحة أنها تجسيد حي لفلسفة التصميم “Sensuous Sportiness” من هيونداي.

ونشرت الشركة، مقطع فيديو للسيارة، يُظهر فيه الواجهة الخلفية والتي تتضمن شريط ضوئي يمتد بطول صندوق الأمتعة الخلفي، و مصباحي مكابح رأسيين مدمجين في المصد الخلفي، و أقواس عجلات فخمة وأنيقة.