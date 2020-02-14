«فلكية جدة» تُعلق على «غدًا سيبدأ عصر جليدي جديد»

جدة(صدى):

كشف المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن حقيقة اصطدام الكويكب (2002 PZ39) بكوكب الأرض يوم غد السبت، وأنه سيتسبب في عصر جليدي، مؤكدًا أنها مجرد شائعة.

وأضاف في بيان له: «ويجب التأكيد بأنه لا يوجد أساس علمي بأن هذا الكويكب سيؤثر على الأرض في التاريخ المذكور فهو لا يشكل خطر اصطدام بكوكبنا مطلقا، لذلك لم يتم رفع مستوى الخطر على مقياس (تورينو) أو مقياس (بالميرو) فكل شيء طبيعي».

وأردف: «وبحسب قياسات برنامج مراقبة الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة ناسا فالكويكب البالغ قطرة 589 مترا سيعبر من مسافة تعادل 15.1 مرة المسافة التي تفصلنا عن القمر حوالي 5,700,000 مليون كيلومتر ما يعني بأن الكويكب سيكون بعيدا جدا و خافت جدا وغير مشاهد بالعين المجردة».

وتابع: «وبشكل عام لم يتم رصد أي كويكبات أو مذنبات من شأنها أن تؤثر على الأرض في أي وقت في المستقبل المنظور فكل الكويكبات المحتملة الخطرة المعروفة لديها فرصة ضعيفة أقل من 0.01٪ للتأثير على الأرض خلال 100 عام المقبلة».