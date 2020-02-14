تعطل مركبة مراقب تعداد بالطائف أكثر من ساعتين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حرص مراقب التعداد محمد عناية الله نياز، على إتمام عمله بترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر إن وجدت، إلا أن مركبته تعطلت مدة تجاوزت الساعتين بسبب الأمطار الشديدة ولدخوله المناطق الوعرة في الهدا بالطائف.

وبينما كان المراقب في طريقه مستقلاً مركبته من نوع جيب فورشنر، تعرضت مركبته للتغريز، وظل بداخلها يحاول التواصل مع من ينقذه مدة طويلة بسبب ضعف الشبكة في هذه المنطقة، وبعد أكثر من ساعتين تمكن من الاتصال بمساعد المشرف على مستوى الطائف أحمد بن عبدالعزيز الذيب، والمفتش الميداني عادل الشهراني، فاستنجد بهم.

وتوجها معًا نحو المراقب المتعطل، وسحبا المركبة وأخرجاها من منطقة التغريز بعد الظلام، حيث تأثرت ببعض التلفيات.