«التقاعد» تحذر من صفحات إلكترونية تستغل اسمها وشعارها

الرياض(صدى):

جدّدت المؤسسة العامة للتقاعد، تحذيرها من الحملات المشبوهة التي تعمل على استغلال اسم وشعار المؤسسة كوسيلة لتمرير محاولة ممارسة عمليات غير مشروعة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن هذه الصفحات الالكترونية وأمثالها لا تمثل المؤسسة بأي شكل من الأشكال، محذرة من التعامل معها، ومشددة على أن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك فإنه لا يمث للمؤسسة بصلة، وليس لها به أي علاقة.

ودعت الجميع إلى توخي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع مشبوهة تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة، أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.