صدمة العمر لشاب خدعته فتاة لتسرق أموال بحيلة خبيثة

لندن(صدى):

في واقعة جديدة لضحايا العلاقات العاطفية عبر الإنترنت ، استطاعت فتاة بريطانية الإحتيال على شاب في مبلغ مالي كبير بعدما أوهمته بتبادل الحب والشغف المشترك بينهما في بعض الهوايات .

وقال الشاب المخدوع ” 43 ” عام ويدعى توماس ، أنه فُتن بجمال “تونيا ” وذهب بخياله إلى الإرتباط بها وبناء حياة مشتركة معاً حتى سقط أرضاً حين أفاق من حلمه الكاذب .

وأضاف أن “تونيا ” أوهمته بأنها تعيش مع جدتها المصابة بالسرطان بعدما توفي والديها وتتحمل تكاليف العلاج الباهظة بجانب تكاليف المعيشة .

ولإحكام خطتها أرسلت له مبلغ مالي طلبت منه أن يوزعه على بعض الحسابات المصرفية بحجة أنها لا تمتلك حساب مصرفي واستدرجته لمعرفة رقم حسابه المصرفي وقامت بإقتراض مبلغ بإسمه وسحبت أمواله .

واكتشف الشاب الخدعة الكبرى بعد وصول رسائل له من الشركات المقرضة ليعيش صدمة العمر ، مصراً على إغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي بلا رجعة .