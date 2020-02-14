إنقاذ 3 أشخاص علقوا في الجبل بالباحة (صور)

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكن الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من إنقاذ ثلاثة أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة بعقبة الحسام التابعة لمحافظة المندق.

وصرّح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن غرفة العمليات تبلغت في تمام الساعه ٢٠.٤٥ من مساء يوم أمس الخميس، باحتجاز ثلاثة أشخاص بمنطقة مرتفعة في عقبة الحسام بمحافظة المندق.

وأضاف: «على الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز الشعراء وإدارة قلوة و إدارة المندق وإدارة الباحة، وتمركزت الفرق في نهاية العقبة، وترجل أفراد الإنقاذ لموقع المحتجزين وتم الوصول للمحتجز الأول في تمام الساعه الحاديه عشر مساءً».

وأردف : «وتم البحث عن الشخصين الآخرين وعُثر عليهم على بعد ٢ كيلو من موقع المحتجز الأول وتم إمدادهم بالماء والغذاء وإنزال الشخصين إلى منطقة المحتجز الأول وقد استغرق ذلك ٣ ساعات لصعوبة التضاريس وخطورتها وكذلك الظلام الدامس وبعدها تم نقل الجميع إلى موقع تمركز الفرق والكشف عليهم من قبل الهلال الاحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص واستغرقت المهمة قرابة ١٢ ساعة تقريباً».

وحذر الدفاع المدني من خطورة تلك المواقع، مناشدًا بعدم المجازفة والمحافظة على سلامة الارواح .