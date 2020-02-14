رماة الأخضر يتأهبون للعربية في مصر

محمد السعران(صدى):

يشارك المنتخب السعودي للرماية في في البطولة العربية الـ15 الشاملة للرماية والتي ستقام في جمهورية مصر خلال الفترة من ١٧-٢٦ فبراير الجاري.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب السعودي اليوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمنافسات البطولة على جميع الأسلحة.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية الاطباق (سكيت) صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن الحسن ال سعود ، سعيد المطيري ، حاتم الشمري.

ويمثل الأخضر السعودي في رماية الأطباق (حفرة) محمد الشريدة ، دليم القحطاني ، فهد المطيري.

وفي منافسات رماية المسدس يمثل المنتخب السعودي الرماة عقيل البدراني ، محمد العمري ، محمد المالكي ، سفر الدوسري ، محمد الهلالي ، عطاالله العنزي.

وفي منافسات رماية البندقية يمثل منتخب المملكة الرماة حسين الحربي ، مسفر العماري ، عبدالرحمن الجحيدلي ، مبارك الدوسري ، محمد الحربي.

من جهته عبر المدير التنفيذي للاتحاد رئيس البعثة الاستاذ أحمد منصور الشهراني أن المنتخب السعودي للرماية يضم لاعبين مواهب تم استقطابهم وتدريبهم وفق استراتيجية محددة يسير عليها الاتحاد بمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي للرماية الاستاذ/ فارس عصمت السعدي واعضاء مجلس ادارة الاتحاد، ومتمنيا التوفيق لجميع اللاعبين.