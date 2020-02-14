عروس تُقطع لحم زوجها

القاهرة(صدى):

أقدمت عروس على تسديد 16 طعنة إلى زوجها أثناء نومه، بعد مرور شهرين فقط على زفافهما عاشاها في مشاحنات وكُره وضرب منهما لبعضهما.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية، من كشف لغز الجريمة بعد العثور على جثة العريس داخل قطعة أرض مهجورة، إذ اعترف شاهد عيان برؤيته فتاة تلقي به في الأرض.

واعترفت زوجة المجني عليه، بأنها قتلته لأنه أُرغمت على الزواج منه ولم تكن له أي مشاعر، فضلًا عن أنه كان يعاشرها بالقوة، وكانا دائمًا يتشاجران.

وأفادت بأنها استغلت نومه وسددت له 16 طعنة لتغرق دمائه فراش الزوجية، ثم استعانت بابنة خالتها صاحبة الـ16 عامًا لمساعدتها في إخفاء الجثة وهو ما تم بالفعل.

ووجهت النيابة العامة للزوجة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ولشريكتها تهمة تضليل رجال المباحث والمساعدة في التخلص من الجثة.