شاب يطرد امه المسنة من أجل عيون زوجته وحماته !

القاهرة(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، أقدم شاب مصري على طرد أمه المسنة من المنزل بسبب شكوى زوجته ووالدتها المستمرة منها وإتهامها بالجنون .

وفي التفاصيل ، فقد إضطرت الأم المريضة لرفع دعوى قضائية ضد نجلها لمطالبته بالإنفاق عليها بعدما تخلى عنها وتركها تتسول من معارفها وأقاربها ما يعينها على الحياة .

وكشفت الأم معاناتها مع ولدها الوحيد حتى صار مهندساً ميسور الحال ، واستلم ميراثه عن أبيه وعنها رغم أنها لا زالت على قيد الحياه لكن الطمع والجشع أعمياه عن حقوق والدته بعدما أنصت لوساوس المحيطين بإزاحتها من أجل سعادة وهمية !.