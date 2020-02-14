شاب يطرد امه المسنة من أجل عيون زوجته وحماته !
في واقعة مثيرة للدهشة ، أقدم شاب مصري على طرد أمه المسنة من المنزل بسبب شكوى زوجته ووالدتها المستمرة منها وإتهامها بالجنون .
وفي التفاصيل ، فقد إضطرت الأم المريضة لرفع دعوى قضائية ضد نجلها لمطالبته بالإنفاق عليها بعدما تخلى عنها وتركها تتسول من معارفها وأقاربها ما يعينها على الحياة .
وكشفت الأم معاناتها مع ولدها الوحيد حتى صار مهندساً ميسور الحال ، واستلم ميراثه عن أبيه وعنها رغم أنها لا زالت على قيد الحياه لكن الطمع والجشع أعمياه عن حقوق والدته بعدما أنصت لوساوس المحيطين بإزاحتها من أجل سعادة وهمية !.
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