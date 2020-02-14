بالفيديو.. مذيعتان من الظهران تتحدثان الإنجليزية بإحترافية مبهرة عبر إذاعة أرامكو
وثق مقطع فيديو كواليس عمل مواطنتين من الظهران تعملان مذيعتان بإذاعة أرامكو والتي تعد من أقدم الإذاعات في الشرق الأوسط على موجات إف إم .
وأظهر الفيديو طلاقة المذيعتين لميس العبودي وزميلتها دانة بو خمسين ، أثناء تحدثهما باللغة الإنجليزية ومهنيتهما في الآداء الإعلامي بالبرنامج الإذاعي .
ونجحت الفتاتان في إلقاء الضوء على تفوق المرأة السعودية بالمجال الإعلامي حتى وإن كانت برامج موجهة باللغات الأجنبية بإذاعة أرامكو العريقة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93392 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا إله إلا الله …
.. معقولههههههههههههه!!!؟