بالفيديو.. مذيعتان من الظهران تتحدثان الإنجليزية بإحترافية مبهرة عبر إذاعة أرامكو

الظهران(صدى):

وثق مقطع فيديو كواليس عمل مواطنتين من الظهران تعملان مذيعتان بإذاعة أرامكو والتي تعد من أقدم الإذاعات في الشرق الأوسط على موجات إف إم .

وأظهر الفيديو طلاقة المذيعتين لميس العبودي وزميلتها دانة بو خمسين ، أثناء تحدثهما باللغة الإنجليزية ومهنيتهما في الآداء الإعلامي بالبرنامج الإذاعي .

ونجحت الفتاتان في إلقاء الضوء على تفوق المرأة السعودية بالمجال الإعلامي حتى وإن كانت برامج موجهة باللغات الأجنبية بإذاعة أرامكو العريقة .