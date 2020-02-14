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نصائح هامة لإستخدام زيت المحرك بشكل صحيح بلا أعطال

نصائح هامة لإستخدام زيت المحرك بشكل صحيح بلا أعطال
أميرة خالد(صدى):

يعتبر زيت محرك السيارة من أهم العوامل التي تجعل المحرك يعمل بكفاءة ، بجانب حمايته للأجزاء الداخلية بالمحرك من التآكل ، والمحافظة عليه من التلف .

ويؤكد خبراء السيارات على ضرورة إتباع التعليمات التالية عند إستعمال زيت المحرك لحمايته من الأعطال :

1- يجب وصول الزيت إلى جميع أجزاء وممرات المحرك الداخلية .

2- يجب تغيير الزيت بإنتظام ، لأن الزيت القديم يعرض المحرك للتلف .

3- الإلتزام بنوعية الزيت الذي تحدده الشركة المنتجة للمحرك ، إذ لا تتناسب جميع الزيوت مع جميع المحركات .

4- عدم الإستعانة بالإضافات ، لأنها تؤثر على الزيت نفسه حتى وإن تم الترويج لها بأنها توفر إستخدام الزيت .


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