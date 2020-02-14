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  3. بالفيديو.. عشوائية وفوضى عارمة لمركبات تسير عكس الإتجاه وتسفر عن حادث تصادم بالرياض

بالفيديو.. عشوائية وفوضى عارمة لمركبات تسير عكس الإتجاه وتسفر عن حادث تصادم بالرياض

بالفيديو.. عشوائية وفوضى عارمة لمركبات تسير عكس الإتجاه وتسفر عن حادث تصادم بالرياض
الرياض(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة مشهد فوضوي لعدد من المركبات سارت عكس الإتجاه على طريق سريع في أحد أحياء الرياض ، ما أسفر عن وقوع حادث تصادم لسيارة عائلية فضلاً عن إرتباك الحركة المرورية .

وأظهر الفيديو سيارة وهي تتحرك من شارع فرعي لتسير عكس الإتجاه ، فيما قامت سيارت أخرى بنفس المخالفة ليصب الجميع في الطريق السريع بعشوائية غريبة دون مراعاة تعرضهم وتعرض الآخرين للمخاطر .

وقامت السيارة العائلية بالتحرك أيضاً عكس الإتجاه ما أسفر عن وقوع حادث تصادم ، فيما لم يتم الكشف عن وقوع إصابات .


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