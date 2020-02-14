مارس المقبل يشهد طرح مشروع جسر الملك فهد الموازي للمستثمرين

جدة(صدى):

يترقب المستثمرون طرح مشروع جسر الملك فهد الموازي مطلع مارس بعد حوالي 18 يوما، والذي يتوقع وصوله إلى مرحلة التشبع الكامل خلال 12 عاما تدفع باتجاه الإجراءات التنفيذية للجسر الموازي الذي سيتضمن مسارات للمركبات والشاحنات والحافلات بالإضافة إلى السكك الحديدية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، خلال الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام، أن الحوادث انخفضت بعد ضبط السرعة لجميع المركبات عبر الكاميرات والأجهزة الذكية.

وأشار إلى أن الجسر هو أول جهة تطبق رصد الأوزان المحورية للشاحنات، حيث لا يتم إدخال أي شاحنة تخالف الحجم المحدد.