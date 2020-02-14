بالفيديو.. باريس هيلتون سعيدة بزيارتها للسعودية: «لطفاء ومرحبين»

الرياض(صدى):

قالت عارضة الأزياء، وريثة سلسلة فنادق «هيلتون» العالمية، باريس هيلتون، إنها استمتعت بوقتها في السعودية، مؤكدة أن الجميع كانوا لطفاء ومرحبين.

وكانت باريس في المملكة، على هامش مشاركتها في مؤتمر معهد «ميلكن» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، فيما زارتها سابقا في عام 2012، لافتتاح متجرها المتخصص في السلع الفاخرة، في مكة المكرمة.

وتعد باريس هيلتون من أشهر الشخصيات على مستوى العالم، ولها أكثر من 11 مليون متابع عبر حسابها على «إنستغرام»، و17 مليون متابع على «تويتر».