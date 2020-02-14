استبدال 10 صناعات مستهدفة بالحماية بنظائرها المستوردة

الرياض(صدى):

قررت لجنة من القطاعين الحكومي والخاص، استبدال عشر صناعات وطنية مستهدفة بالحماية، بنظائرها المستوردة بها.

وتضمنت المنتجات الدواجن، وبلاط السيراميك والبورسلاين، وحديد التسليح، ومسطحات الحديد المجلفن، ومسطحات الحديد المجلفنة الملونة، والأسمنت الأبيض، الدواجن، والأسماك، ورق الكرتون المقوى، البولميرات الإكريليكية، وزيوت الأساس.

وبدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في إجراءاتها للتنفيذ وفق ٤ معايير، منها تحديد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني جراء اختيار هذه المنتجات.

وتم تشكيل فريق لاقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط، لزيادة فرص المنافسة العادلة للمنتجات الوطنية وتمكينها لتسهم في زيادة الناتج المحلي.