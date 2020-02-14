بالفيديو .. طالبة يمنية تستغيث باكية لإجلائها وزملائها من ووهان الصينية

فهمي محمد(صدى):

وجهت طالبة يمنية في مدينة ووهان الصينية الموبؤة بكورونا ، إستغاثات لإجلائها وزملائها من الصين بعد تفشي المرض القاتل بمعدلات خطيرة .

وقالت الفتاة في فيديو لها وهي تبكي مستغيثة لإنقاذهم : كل الدول قامت بإجلاء رعاياها عدا اليمن ، وإلى الآن مافي تصريح منهم لأسباب عدم الإجلاء ، والشئ الوحيد اللي يقولنا إياه أن الوضع هيتحسن .

وأضافت : للأسف الأرقام تثبت عكس ذلك تماماً ، كل يوم الأعداد تزيد حتى صار المعدل أكثر من 4000 حالة ، واليوم الخميس إزدادت بمعدل 15 ألف حالة ، مطالبة بسرعة إنقاذهم .

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب اليمنيين العالقين في ووهان بلغ 180 طالب ، وبدأت مطالبهم بالإجلاء منذ شهر دون أي إستجابة لهم .