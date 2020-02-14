شريط كاسيت يضيع في البحر ويظهر بحالة عجيبة بعد 25 عام

لندن(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، عثرت فتاة بريطانية على شريط كاسيت اختفى قبل 25 عام أثناء رحلة لها في البحر الأبيض المتوسط عندما كانت طفلة عمرها 11 عام .

والعجيب أن شريط الكاسيت في حالة شبه سليمة ، ولا زال قابل للتشغيل وتظهر منه الأغاني التي قامت بتسجيلها في حقبة التسعينيات بوضوح ، وهي أغاني للفنانين بيت شوب بويز ، وبوب مارلي ، وشاغي .

وأعربت الفتاة “ستيلا ويدر ” عن سعادتها ودهشتها بالعثور على شريط الكاسيت على بعد 1900 كلم من المكان الذي فقدته .

واستعارت النجمة البريطانية ماندي باركر الشريط العجيب من الفتاة لمقارنته بالقرص المضغوط الأصلي للأغاني لتكتشف أنه مطابق له ، وستعيده لها لاحقاً .