الصينون يبحثون عن «شرف الملوك» لتجاوز كورونا

بكين(صدى):

لم يستسلم الصينيون لليأس إثر تفشي فيروس كورونا، الذي أرغمهم على قضاء العطلة في المنزل بدلا من السفر أو الذهاب إلى أماكن ترفيهية، حيث وجد معظمهم في ألعاب الفيديو عالما موازي.

ومع بدء إجازة السنة القمرية في الصين والتي مدتها ثلاثة أسابيع، زاد الإقبال على ألعاب الفيديو عبر الهواتف الذكية.

وأبرزت التقارير الإقبال بشكل كبير على لعبة «تينسنت» أو «شرف الملوك»، وزاد تحميل ألعاب الفيديو في الصين، وبالتالي ارتفاع مدخولات الشركات المصنعة لهذه الألعاب.