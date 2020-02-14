تأثير القيلولة على الجسم ومدتها المناسبة دون أضرار

أميرة خالد(صدى):

يعتبر نوم القيلولة من الفترات الهامة لدى الكثيرين لإستعادة النشاط ، إلا أنها قد تتسبب في الأرق ليلاً أو تغير المزاج ، لذا ينبغي التعرف على المدة المسموح بها للقيلولة .

ويؤكد الأطباء أن مدة القيلولة ينبغي ألا تزيد عن 30 دقيقة ، لأنه إذا تجاوز الشخص تلك الفترة يدخل في مرحلة الأحلام، وبعدها يصاب بالأرق ليلاً مع صعوبات النوم ، واعتلال المزاج وضعف التركيز .

وأكدوا أن الإلتزام بنوم القيلولة بتلك الفترة له تأثير إيجابي على صحة القلب ، وإستعادة النشاط والحيوية ، وتحسين آداء الذاكرة .