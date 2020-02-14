  • الجمعة 14

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. تأثير القيلولة على الجسم ومدتها المناسبة دون أضرار

تأثير القيلولة على الجسم ومدتها المناسبة دون أضرار

تأثير القيلولة على الجسم ومدتها المناسبة دون أضرار
أميرة خالد(صدى):

يعتبر نوم القيلولة من الفترات الهامة لدى الكثيرين لإستعادة النشاط ، إلا أنها قد تتسبب في الأرق ليلاً أو تغير المزاج ، لذا ينبغي التعرف على المدة المسموح بها للقيلولة .

ويؤكد الأطباء أن مدة القيلولة ينبغي ألا تزيد عن 30 دقيقة ، لأنه إذا تجاوز الشخص تلك الفترة يدخل في مرحلة الأحلام، وبعدها يصاب بالأرق ليلاً مع صعوبات النوم ، واعتلال المزاج وضعف التركيز .

وأكدوا أن الإلتزام بنوم القيلولة بتلك الفترة له تأثير إيجابي على صحة القلب ، وإستعادة النشاط والحيوية ، وتحسين آداء الذاكرة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *