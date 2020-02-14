أضرار خطيرة يسببها نقص فيتامين «د» أثناء الحمل

أميرة خالد(صدى):

يحتاج جسم المرأة أثناء الحمل للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لنمو الجنين والحفاظ على صحتها أيضاً .

وكشفت دراسة علمية حديثة عن خطورة نقص فيتامين ” د ” لدى المرأة الحامل خاصةً في الشهور الأولى ، مؤكدة أن يسبب متلازمة نقص الإنتباه وفرط النشاط بنسبة 34 % ، ويزيد احتمال الإصابة بها مع بلوغ الطفل سن المراهقة .

ويجب عليكي أن تعرضي جسمك لآشعة الشمس مباشرةً وليس من وراء الزجاج ، مع تعريض مياحات من الجلد كالرقبة ، والذراعين .

كما يمكنك الحصول على الفيتامين من أغذية الفطر “المشروم ” ، والحليب ،والبيض ، وعظام الأسماك كالسردين والسلمون المعلب لكن مع التقليل من المعلبات لإحتوائها على مادة الزئبق الغير مناسبة للحمل .