نصائح هامة لتجنب «حساسية مساحيق الغسيل والمنظفات»

أميرة خالد(صدى):

لا شك أن مساحيق الغسيل والمنظفات لها أهمية كبيرة في أعمالك المنزلية يومياً ، إلا أنها قد تصيبك أو تصيب أفراد عائلتك بالحساسية المعروفة بـ “حساسية مساحيق الغسيل ” .

وتحدث تلك الحساسية نتيجة للمواد العطرية والكيماوية والإنزيمات الموجودة بمواد التنظيف بجميع أنواعها ، وتظهر أعراضها في شكل إحمرار الجلد وتورمه أو إلتهابه ، وأحياناً قد تسبب ضيق التنفس نتيجة لرائحتها النفاذة وحساسية الجسم تجاهها .

لذا يجب عليكي أن تستخدمي مساحيق الغسيل والمنظفات المخصصة لمرضى الحساسية ، مع عدم الإستهتار بتلك الحساسية وعلاجها وغالياً ما يكون ذلك من خلال مضادات الهستامين ، والمراهم التي تحتوي على الكورتيزون ، كما يجب عليكي أن تقومي بتهوية الحجرة أو المطبخ جيداً مع إستخدام المنظفات .