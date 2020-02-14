حركات خاطئة أثناء الحمل يجب تجنبها

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الشهور الأولى للحمل من أصعب المراحل نظراً للتغيرات الجديدة على جسدك ، ومخاوفك من عدم استقرار الجنين ، لذا يجب أن تحتاطي لها بالإبتعاد على الأفعال التالية :

1- ممارسة الأنشطة العنيفة لأنها قد تؤدي إلى إجهاض الجنين .

2- حمل الأغراض الثقيلة .

3- الحركات التي تتطلب ثني الجذع والحوض مثل رفع السجاد من الأرض .

وفي نفس الوقت لا تحرمي جسمك من الأنشطة العادية كالأعمال المنزلية الخفيفة والمشي دون إجهاد ، وإذا طلبت منكي الطبيبة الراحة التامة فعليكي أن تسأليها عن مدى الحركة المسموح لكي بها حتى لا تصابين بإكتئاب الحمل .

وأكد الأطباء أيضاً أن الراحة التامة دون داعي تسبب زيادة فرصة الولادة القيصرية ، وزيادة الوزن ، وضعف العظام ، لذا يجب أن تكون الراحة التامة بناءً على طلب الطبيبة لسبب ضروري مثل المشيمة الأمامية .