شركة ديافرم توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة ديافرم Diaverum، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في كل من الرياض، وبيشة، تحت مسميات: صيدلي إكلينيكي (بيشة): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، وأخصائي تحصيل (الرياض): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي:هنـــــا.