أفضل صوت لـ «منبه» الصباح

كانبرا(صدى):

كشف علماء في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في أستراليا، من خلال دراسة قاموا بها، عن أفضل صوت منبه يمكن استخدامه في الصباح لطرد النعاس بسرعة، لافتين إلى أن نغمات التنبيه القوية ترتبط بزيادة مستوى الضيق الصباحي.

وأوضح العلماء، أن الموسيقى تساعد على الانتقال بثبات أكثر إلى اليقظة، وقال العلماء، إنه يجب على المرء الاستيقاظ على الموسيقى بدلا من نغمات التنبيه، فذلك باعتقادهم يساعد على تحسين الحالة عند اليقظة.

ومن جانبه، قال الباحث المشارك في الدراسة، أدريان داير: ” نعتقد أن المنبه الصوتي القاسي قد يعمل على تعطيل نشاطنا العقلي أو إرباكه عند الاستيقاظ، في حين أن صوت الألحان قد يساعدنا في الانتقال إلى حالة اليقظة بطريقة أكثر فعالية “.