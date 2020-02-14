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بالصور.. إغلاق مستشفى كبير بـ «الشمع الأحمر» في الطائف

بالصور.. إغلاق مستشفى كبير بـ «الشمع الأحمر» في الطائف
الطائف(صدى):

أقدمت مديرية الشؤون الصحية بالطائف أمس الخميس، على إغلاق مستشفى كبيراً في حي الحوية، وذلك بناءً على شكاوى المراجعين وتكرار المخالفات بها.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن جميع المرضى تم نقلهم إلى مستشفى آخر؛ حرصاً على سلامتهم وأمنهم، لافتًا إلى أن المستشفى حالياً خارج الخدمة بالكامل وأُغلقت أبوابه بالشمع الأحمر.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1618 ] نشر منذ 53 دقيقة

ماهو رقم قرار الاغلاق وتاريخة ومصدره….؟!

لابد أن يكون التحرك مؤسسي مستند على قانون يعرض على الجميع عند الإغلاق

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