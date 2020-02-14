بالصور.. إغلاق مستشفى كبير بـ «الشمع الأحمر» في الطائف

الطائف(صدى):

أقدمت مديرية الشؤون الصحية بالطائف أمس الخميس، على إغلاق مستشفى كبيراً في حي الحوية، وذلك بناءً على شكاوى المراجعين وتكرار المخالفات بها.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن جميع المرضى تم نقلهم إلى مستشفى آخر؛ حرصاً على سلامتهم وأمنهم، لافتًا إلى أن المستشفى حالياً خارج الخدمة بالكامل وأُغلقت أبوابه بالشمع الأحمر.