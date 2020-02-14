«الثوم» يحارب الصلع ويعالج مشكلات الشعر

أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن الثوم من الخضراوات الهامة التي تحتوي على العديد من الفوائد ويمد الجسم بالفيتامينات والطاقة التى يحتاجها؛ حيث يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس ومن ثم تجديد الخلايا الموجودة فيها.

ويعمل الثوم على التخلص من قشرة الشعر ويعزز صحة الفروة ويخلصها من الأمراض الجلدية التي تصيبها، كما يُنظف فروة الرأس من الجراثيم والبكتيريا ويطهر الشعر من القمل، ويقوي بصيلات الشعر والتخلص من الضعف الذي يصيبها.

ويساعد الثوم على تقوية الشعر من الجذور ويعزز نموه؛ فضلًا عن التخلص من تساقط الشعر ويمنح الشعر الكثافة والنعومة التي يحتاجها؛ فيما يزيد تناوله من مناعة الجسم بشكل كبير، ويعزز الصحة، ويحميه من الصلع ويعزز كثافته ويعمل على منحه النمو والطول.