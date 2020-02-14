بالفيديو.. عارض صحي يمنع الشيخ علي الملا من إكمال الأذان بالحرم المكي
تسبب عارض صحي داهم شيخ المؤذنين علي الملا، في منعه من إكمال أذان العشاء أمس الخميس، في الحرم المكي؛ ليكمله بدلًا منه المؤذن هاشم السقاف.
وكشف مقطع فيديو، عن صوت الشيخ علي الملا مجهداً أثناء الأذان، ليتقدم الشيخ السقاف ويُكمل الأذان بصوته بدلًا من الشيخ الملا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33745 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1614 ] نشر منذ 26 دقيقة
للإنسان طاقة وجهد والتقاعد هو من يريح الإنسان بعد استنفاذ الطاقة والجهد بسبب عامل السن
😕[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 12 دقيقة
وين تكمله المقطع