«فيلم إباحي» في معبد بوذي يثير الجدل

نايبيداو(صدى):

صوّر شابان فيلمًا إباحيًا في معبد بوذي بمدينة بورما، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب بين السكان، بسبب ممارسة تلك الأفعال المشينة في المعبد.

وتم تصوير الفيديو الذي يتضمن شاب وفتاة مارسا الجنس في معبد ” باجودا ” المقدس بوضح النهار، بمدينة باجان القديمة، التي تعد أحد أشهر الأماكن السياحية في العالم، وفقا لتصنيف اليونسكيو للتراث العالمي؛ فيما قال الشاب والفتاة أنهما متزوجان وسط مطالبات بالتحقيق معهما ومعاقبتهما.