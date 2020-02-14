بالصور.. زوجة محمود العسيلي تتجاهل الانتقادات وتوجه له رسالة «رومانسية»

القاهرة(صدى):

تجاهلت خبيرة التجميل المصرية أمنية عبد المنعم، زوجة الفنان المصري محمود العسيلي الانتقادات التي تعرضا لها من البعض مؤخرًا أثناء قضائهما شهر العسل، لتوجه رسالة رومانسية عبر حسابها الشخصي على ” إنستغرام ” .

ونشرت زوجة العسيلي صورًا لهما عبر إنستغرام؛ حيث علقت عليها: ” الحب الحقيقي هو من يجعل شخصان يعشقان بعضهما البعض أكثر من نفسيهما. شكرا لك دائما لتعزيز ثقتي نفسي ” .

وكان محمود العسيلي، قد احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، 10 يناير الماضي.

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