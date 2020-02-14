بالصور.. زوجة محمود العسيلي تتجاهل الانتقادات وتوجه له رسالة «رومانسية»
تجاهلت خبيرة التجميل المصرية أمنية عبد المنعم، زوجة الفنان المصري محمود العسيلي الانتقادات التي تعرضا لها من البعض مؤخرًا أثناء قضائهما شهر العسل، لتوجه رسالة رومانسية عبر حسابها الشخصي على ” إنستغرام ” .
ونشرت زوجة العسيلي صورًا لهما عبر إنستغرام؛ حيث علقت عليها: ” الحب الحقيقي هو من يجعل شخصان يعشقان بعضهما البعض أكثر من نفسيهما. شكرا لك دائما لتعزيز ثقتي نفسي ” .
وكان محمود العسيلي، قد احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، 10 يناير الماضي.
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