بالفيديو.. مشهد مهيب لـ «انفجار شمسي» مثير

أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة حدوث انفجار شمسي مثير في عام 2011؛ والذي التقطته مركبة فضائية تدور حول الشمس.

ونشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، ‏مقطع الفيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث علق عليه: ” من أكثر الانفجارات الشمسية المثيرة في العقد الأخير، ثوران عام 2011 ” .

وأضاف عبدالله المسند: ” عندما صوَّرت المركبة الفضائية والتي تدور حول الشمس، وتعمل بالطاقة الشمسية هذا المشهد المهيب والمخيف، علماً أن اللسان الناري المنبثق من سطح الشمس يكبر حجم الأرض بعدة مرات ” .