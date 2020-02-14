بالفيديو.. غارات إسرائيلية تضرب مخازن أسلحة في سوريا

وكالات(صدى):

ضربت خمس غارات إسرائيلية، أمس الخميس، مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق في سوريا، حيث أن احدى الغارات استهدفت مواقع الفرقة الأولى لواء ٩١، في الكسوة جنوب العاصمة السورية، وذلك بعد ساعات على وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للنظام السوي، اليوم الجمعة، أنّ الدفاعات الجويّة تصدّت “لأهداف معادية” فوق سماء العاصمة؛ بينما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك غارات ضد مخازن أسلحة لم يعرف حجم الخسائر الناتجة عنها، بحسب موقع ” العربية. نت ” .

وشنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.