«السجون» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر عدداً من وظائف البنود للرجال والنساء وذلك وفق الشروط التالية :
1- أن لا يقل مؤهل المتقدم او المتقدمة عن الثانوية العامة.
2- أن لا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدا.
3- إحضار صور من المؤهل مع الاصل للمطابقه مع صوره من السجل الاكاديمي لحملة الشهادة الجامعية.
4- إحضار صور عن الدورات التدريبية ان وجد مع الاصل للمطابقه.
5- إحضار 4 صور شخصيه مقاس 4*6 للرجال.
سيتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بادارة الموارد البشريه بالجهاز الرئيسي اعتبارا من الاحد الموافق 1441/6/22 وحتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26.
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