«السجون» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

سعيد العجل(صدى):

أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر عدداً من وظائف البنود للرجال والنساء وذلك وفق الشروط التالية :

1- أن لا يقل مؤهل المتقدم او المتقدمة عن الثانوية العامة.

2- أن لا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدا.

3- إحضار صور من المؤهل مع الاصل للمطابقه مع صوره من السجل الاكاديمي لحملة الشهادة الجامعية.

4- إحضار صور عن الدورات التدريبية ان وجد مع الاصل للمطابقه.

5- إحضار 4 صور شخصيه مقاس 4*6 للرجال.

سيتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بادارة الموارد البشريه بالجهاز الرئيسي اعتبارا من الاحد الموافق 1441/6/22 وحتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26.