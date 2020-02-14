حفيد مؤسس الإخوان يواجه اتهامات جديدة بـ«الاغتصاب»

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن وجود اتهامات جديدة لحفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، طارق رمضان، وذلك بتهمتي اغتصاب جديدتين، إضافة إلى التهم السابقة.

وحققت الشرطة الفرنسية مع شاهدتين أخرتين في فبراير 2019، وتأكد وجود صورتيهما في الحاسوب الخاص برمضان، الذي أصر على إنكار التهم المنسوبة إليه، يوم الخميس، في محكمة باريس.

وفي السياق نفسه، أكد على إقامته علاقة جنسية عامي 2009 و 2012 مع المدعية الأولى هند العياري التي فجرت الفضيحة، والمدعية الثانية كريستيل، لكنه تشبث بكون الأمر تم بالتراضي بين الطرفين، وليس عن طريق الاغتصاب بالعنف، ولكنهما كذبتاه وقالا أنه اغتصبهما.