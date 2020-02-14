بالفيديو.. باحث شرعي: إصابة اللاعبين بـ «العين» مجرد أكذوبة

ماجد محمد(صدى):

سخر الباحث الشرعي تركي الغامدي، من قول بعض اللاعبين في المملكة بأن عين أصابتهم لذلك أصيبوا أو مسيرتهم الكروية انتهت؛ لافتًا إلى أن ذلك يعود لضعف مستويات اللاعبين أنفسهم وليس بسبب ” وهم العين ” .

وأوضح تركي الغامدي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية: ” أي لاعب لا يريد تطوير مستواه أو الحفاظ على موهبته يردد مقولة إن عينًا أصابته، هذه مجرد أكذوبة، هل الأرجنتيني ميسي أصابته عين أو كريستيانو رونالدو ” .

وأضاف الغامدي: ” نجد أي لاعب ضعيف مستواه يقول: العين أصابتني، ولاعب في الحواري ما شافه إلا ثلاثة ويقولون صابته عين، كيف هذا “؛ متابعًا: ” هناك فرق بين الإصابة بالحسد والعين، الحسد مذكور في القرآن الكريم ولا مشكلة حول هذا الأمر، لكن العين أمر غريب وغير موجود “؛ فيما تناول تقرير لقناة الإخبارية حديث جماهير النصر عن إصابة اللاعب عبدالفتاح آدم بالعين، وذلك بسبب كثرة إصاباته.