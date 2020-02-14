هيئة الرياضة: ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزًا منتصف الموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

كشف ‏الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، عن موعد جاهزية ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وأوضح رجاء الله السلمي، أن الملعب سيكون جاهزا منتصف الموسم المقبل؛ لافتًا إلى أن ملعب الملز سيكون مخصصًا لنادي النصر مستقبلا، بينما ملعب نادي الشباب بات جاهزًا لإقامة المباريات عليه.

وفي السياق نفسه، قال وكيل رئيس هيئة الرياضة: ” مهتمون بالأهلي والاتحاد.. لدينا ترتيبات مع المسؤولين للاستفادة من ملاعب جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة ” .