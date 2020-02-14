الهلال يتصدر قائمة أفضل أندية القارة الآسيوية ويتفوق على«كاشيما» الياباني

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الهلال من تصدر قائمة أفضل الأندية الآسيوية في التصنيف الجديد بعد نجاح الفريق في التغلب على شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد في مستهل مشوار الفريقين في البطولة الآسيوية بنسختها الحديثة.

وذكرت تقارير صحفية أن الهلال كان يحتل المركز الثالث بعد كاشيما انتلرز الياباني لكن بعد فوز الهلال الأخير تزعم أندية القارة ليزيح الفريق الياباني عن الصدارة.

ويذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، لكنه حصل الآن على عدد كافٍ من النقاط ليتخطى فريق شنغهاي الصيني صاحب المركز الثاني وكاشيما الذي كان يحتل المركز الأول قبل أن يزيحه الهلال.

في حين تواجد النصر في المركز الـ 17 بينما تواجد الاتحاد في المركز الـ 22 والتعاون في المركز الـ 31 والفتح في المركز الـ 43.