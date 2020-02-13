مستشفى الدلم يستضيف معرضاً توعياً بخطر المخدرات

سعيد العجل(صدى):

استضاف قسم العيادات الخارجية في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم، ركن و معرض توعوي يهدف للتعريف بالمخدرات ،و الأدوية الخاضعة للرقابة،أقامته إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة.

احتوى المعرض الذي حضره سعادة مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الدخيني على مطويات للتحذير من خطر المخدرات و لوحات إرشادية، و قال الأستاذ بدر الودعاني أنهم يستهدفون مراجعي العيادات من خلال هذا المعرض. و أضاف حرصنا على توفير عينات حية لاهم المضبوطات و المواد المخدرة المنتشرة بهدف توعية المجتمع و منع خطر تعاطيها.

بعدها استمع الدكتور الدخيني و مرافقيه إلى شرح عن محتويات المعرض و شاهد الجميع عرض مرئي عن أضرار المخدرات و أنواعها و قال :أن تكاتف المجتمع هو المحرك الأقوى للقضاء على آفة المخدرات. لافتاً إلى أن مثل هذه المعارض توصل رسالتها للمجتمع بطرق مباشرة من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية.و نحن بدورنا نشكر إدارة مكافحة المخدرات على هذه الجهود محذراً أطياف المجتمع من أضرار المخدرات النفسية و الاجتماعية و الصحية و الأمنية و الاقتصادية.