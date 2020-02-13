بلدية بلقرن تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق مركز عفراء

محمد بن طحيطح(صدى):

أكدت بلدية محافظة بلقرن ، أنه تم الإنتهاء من تخطيط طريق مركز عفراء البظاظة بمحافظة بلقرن حيث يجرى تكثيف الأعمال بهذا الطريق الممتد بطول (5) كم من أجل تطوير خدمات هذا الطريق وتهيئته على الوجه المطلوب وذلك لحيويته وكثرة مرتادية .

في هذا الإطار بين رئيس بلدية محافظة بلقرن الاستاذ / أحمد عوض البارقي أن الاعمال المنجزة أنما هي المرحله الاولى في تطوير هذا الطريق ويتبعها المرحلة الثانية من أعمال الإنارة والرصف والتشجير، وهذا ما تسعى اليه البلدية في الايام القادمة بإذن الله، حيث نتطلع إلى الرقي بمستوى الخدمة في شتى أرجاء المحافظة، وتحت نطاق موحد وتنفيذاً لتوجية قيادتنا الحكيمة بتسهل الخدمات للمواطنين وتحقيقا لرؤية المملكه 2030م.