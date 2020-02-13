«حكيمي» ينجب طفلا سفاحا من عشيقته

وكالات(صدى):

أنجب اللاعب المغربي أشرف حكيمي طفلا سفاحا من عشيقته الممثلة الإسبانية هبة أبوخريص التي تنشر صورها العارية.

وتفصيلا، وضعت الممثلة الإسبانية من طفلا من عشيقها اللاعب حكيمي، الأمر أثار استغراب جمهور اللاعب الدولي.

ونشر حكيمي صورة للمولود عبر حسابه على “الإنستغرام”، معلقا عليها“الحمد لله”، دون الكشف عن جنسه.

وكانت هبة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب نشرها لعدد من الصور أثناء فترة حملها، والتي ظهرت فيها عارية.