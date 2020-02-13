«حكيمي» ينجب طفلا سفاحا من عشيقته
أنجب اللاعب المغربي أشرف حكيمي طفلا سفاحا من عشيقته الممثلة الإسبانية هبة أبوخريص التي تنشر صورها العارية.
وتفصيلا، وضعت الممثلة الإسبانية من طفلا من عشيقها اللاعب حكيمي، الأمر أثار استغراب جمهور اللاعب الدولي.
ونشر حكيمي صورة للمولود عبر حسابه على “الإنستغرام”، معلقا عليها“الحمد لله”، دون الكشف عن جنسه.
وكانت هبة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب نشرها لعدد من الصور أثناء فترة حملها، والتي ظهرت فيها عارية.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 29 دقيقة
ممكن يكون يهودي الديانة / صوفي أو مسيحي لأن المغرب فيها مختلف الديانات
محماس السادس[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 16 دقيقة
من عشيقته الممثلة الإسبانية هبة أبوخريص التي تنشر صورها العارية….
هذي ماهي اسبانيه هذي مغربيه مهاجره هجره سريه لاسبانيا واستثمرت ……….🤣🤣🤣🤣😂
هالعنز وش عرفه ان الورع منه