طائرة بدون طيار فوق منزل الرئيس التونسي تثير الرعب

وكالات(صدى):

شهد منزل الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال الأيام الماضية، ظهور أضواء مجهولة الهوية تحلق حول محيط المنزل، الأمر الذى أسفر عن أثارت عدة مخاوف دفعت وزارة الداخلية للتحرك بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة.

وبينت تحقيقات الوزارة أن الأضواء تعود لطائرة من نوع طائرة الدرون، وهى ملك لمواطن قام بشراءها بغرض التقاط صور له.

وأضافت أن طائرة مروحية تابعة للجيش قامت بعملية مسح ولم تكشف عن أي شيء مشبوه، فيما حذر خبراء أمنيون من عواقب استمرار الرئيس فى البقاء بمنزله الشخصي الواقع بحي شعبي يقع غربي العاصمة، مؤكدين أن بقاؤه به يصعب على الأمن عملية حمايته.