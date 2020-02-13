بالصورة.. ممثلة شهيرة بمؤخرة عارية تثير ضجة على متن طائرة

مليكة فؤاد(صدى):

تقدمت شركة “لارام” التابعة للخطوط الملكية المغربية بالاعتذار إلى زبائنها بعد انتشار صور لممثلة إباحية بمؤخرة عارية داخل الطائرة.

وأوضحت الشركة أن الواقعة مجرد “حادث معزول” ويتم التعامل بحزم شديد مع الأشخاص المعنيين بهذه الصور.

وكانت انتشرت صورة متداولة لممثلة أفلام إباحية أمريكية بمؤخرة عارية داخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية مع أحد أطقمها.

وأثارت الصورة التي وُجدت برفقة أحد أطقم الطائرة خلال إحدى رحلاتها بين المغرب وأمريكا، غضب وتذمر رواد السوشيال ميديا.