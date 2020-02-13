كويتي يقصف جبهة عراقي سب المملكة: «راضيين عن حكامنا» (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، لشاب كويتي يلجم شاب عراقي سب المملكة والخليج في ساحة الحرية في لندن.
وظهر في الفيديو الشاب العراقي وهو يقول ” جميع الدول تعبر عن نفسها من خلال المظاهرات أو من خلال وسائل الإعلام إلا المملكة.
ورد الشاب الكويتي على العراقي قائلا له : “إحنا راضيين عن حكامنا”.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن النشطاء هاشتاج ” كفو ياكويتي “، مؤكدين أن الشباب الكويتي دائما يدافعون على المملكة.
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