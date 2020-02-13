قانوني: من يجمع التبرعات بشكل غير رسمي سيعاقب (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد المحامي نايف آل منسي، على تطبيق العقوبات على كل من يتصدر لجمع الديات والمديونيات والتبرعات، خارج إطار الجمعيات المرخصة.

وقال المحامي لقناة ” ياهلا ” : كل من يتصدر لجمع الديات والمديونيات والتبرعات، خارج إطار الجمعيات المرخصة سوف تطاله العقوبات الواردة في النظام، وهذه العقوبات وسيلة للتصدي للمحتالين الذين يستغلون العاطفة الدينية وحب الناس للبر والإحسان.

وأضاف : جمع التبرعات والديات ليس مخالفا إلا إذا تم تحت مظلة غير رسمية، ومن أبسط حقوق الدولة أن يكون هذا العمل تحت إشرافها بعد أن تربى بيننا “إرهابيون” فقط باستخدام العاطفة..

وتابع : تحذيرات النيابة العامة للناشطين الذين يعلنون والديات عبر مواقع التواصل صدمة لمن يجهلون الأنظمة فقط، وتقطع الطريق على من قد يعتذرون بجهلهم للنظام إذا تم استدعاؤهم للتحقيق معهم.