مسافرة مخمورة تفتح باب الطائرة في الجو وتصرخ: «سأقتلكم جميعا»

لندن (صدى):

فتحت مسافرة مخمورة باب الطائرة أثناء التحليق في الجو، مما أجبرت الرحلة على العودة إلى المملكة المتحدة.

وصرخت المسافرة في وجه إحدى أفراد طاقم الطائرة التي حاولت منعها من فتح باب الطائرة وهددته، قائلة:” سأقتلكم جميعا”.

وأصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن عامين لهذه المسافرة، بعد محاولتها فتح باب الطائرة عندما كانت تحلق في الجو.

وكانت المتهمة اعترفت بالذنب في جلسة سابقة،قائلة: “لم أتذكر حقيقة ما حدث” بسبب حالتها الناتجة عن خلط الكحول بالدواء.