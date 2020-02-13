زوج يلقي زوجته من السيارة ويدهسها في خميس مشيط (فيديو)

محمد بن طحيطح(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة في إحدى شوارع محافظة خميس مشيط، واقعة مروعة لرجل بانزال امرأة من سيارته ثم عاد مرة اأخرى وقام بدهسها والنظر إليها دون مساعدتها .

وكشف مصدر خاص لـ” صدى” أن قائد السيارة هو زوج المرأة التي قامت بالنزول من السيارة ويعاني من اعتلال نفسي، موضحًا أنه هذه الحادثة كانت منذ عدة أشهر.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يدهس زوجته وقام بإيقاف السيارة وإنزالها منها للتأكد من أنها فارقت الحياة.

وأوضح المصدر أن الزوجة أصيبت بكسور في جسدها جراء الواقعة.

واستنكر المارة في الشارع الواقعة غير الآدمية محاولين انقاذ المرأة .

كما استنكر متداولو المقطع هذه الحادثة التي تنم عن فعلته الشنيعه الداله علي تهورة وعدم إدركه للنتائج.