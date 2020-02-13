زوج يلقي زوجته من السيارة ويدهسها في خميس مشيط (فيديو)
وثقت كاميرات المراقبة في إحدى شوارع محافظة خميس مشيط، واقعة مروعة لرجل بانزال امرأة من سيارته ثم عاد مرة اأخرى وقام بدهسها والنظر إليها دون مساعدتها .
وكشف مصدر خاص لـ” صدى” أن قائد السيارة هو زوج المرأة التي قامت بالنزول من السيارة ويعاني من اعتلال نفسي، موضحًا أنه هذه الحادثة كانت منذ عدة أشهر.
وظهر الرجل في الفيديو وهو يدهس زوجته وقام بإيقاف السيارة وإنزالها منها للتأكد من أنها فارقت الحياة.
وأوضح المصدر أن الزوجة أصيبت بكسور في جسدها جراء الواقعة.
واستنكر المارة في الشارع الواقعة غير الآدمية محاولين انقاذ المرأة .
كما استنكر متداولو المقطع هذه الحادثة التي تنم عن فعلته الشنيعه الداله علي تهورة وعدم إدركه للنتائج.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 16 دقيقة
وش الي مريض نفسي…؟
الواجب قص رقبته
.عمله هذا من اعمال الحرابه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93339 ] نشر منذ 4 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. من سوا خطا وعنده واسه ، قالوا مريض نفسي ….
.. ليا طيروا رقبته وقولوا عنه اللي تبون …
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46074 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هويه وش خاط عقله