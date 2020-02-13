الفشل يهدد مصير غوارديولا في مانشستر سيتي

وكالات(صدى):

يعيش الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لحظات من القلق خوفا من أن تتسبب نتائج المباريات القادمة لفريقه من إقالته من منصبه.

وصرح المدرب الإسباني برغبته الشديدة في تحقيق الفوز في المباراة القادمة التى سيلاقي فيها فريقه نظيره ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وأكد المدرب، في تصريحات له، أنه سيبذل أقصى جهوده لتحقيق الفوز، خاصة وأنه ساهم في فوز مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الماضية.