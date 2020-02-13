بالفيديو.. خبير مروري: إذا أدب المرور «الملاقيف» جميع الجهات ستتعاون معه

نايف السالم(صدى):

قال صالح بن حنيتم مهتم بالسلامة المرورية إن وفيات حوادث الطرق انخفضت إلى 35% على مستوى المملكة.

وأضاف حنيتم خلال حواره في برنامج “ياهلا”:” عندما نسمع عن الأرقام التي تتحدث عن انخفاض وفيات حوادث الطرق تخف حدة جلد الذات، والانخفاض وصل إلى 35% بشهادة منظمة الصحة العالمية”.

وأشار حنيتم:” إذا بدء المرور يطبق المخالفات وأدب “الملاقيف” ستتعاون معه جميع الجهات الحكومية الأخرى”، مضيفا:”لو شاهدت جمال “مدارس تعليم القيادة للسيدات” لطالبت معي بالمساواة مع المرأة”.