اعتراف حوثي بمقتل 6 قادة ميدانيين رفيعي المستوى

فهمي محمد(صدى):

أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية عن سوقط 6 قتلى من من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للمليشيات الإرهابية إن صنعاء شهدت أمس مراسم تشييع عدد من العسكريين، الذين قتلوا في مختلف الجبهات.

وأضافت أن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد؛ وهم: عبداللطيف صالح الغفري، ومعين عبدالله مرعي، وعبدالبديع عبدالرب الحوثي، وعلي يحيى الوجيه.

ولفتت إلى أن تشييع القتلى الأربعة جاء بعد يوم من تشييع ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما: العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان، والعميد عبدالله محمد حنش.