شاهد … روضة السبله بمحافظة الزلفي تتحول لأرض جرداء
رصد مواطن في محافظة الزلفي التغيرات التى طرأت على روضة السبله مقارنة بما رصده فى العام الماضي.
وأظهر، مقطع الفيديو المتداول للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، أن روضة السبله كانت خضراء حينما قام بتصويرها بتاريخ 18-6-1440، بينما ظهرت في نفس اليوم من العام الجاري وهى يابسة وأرضها متدهورة.
ولم يشير المواطن في المقطع لأى تفاصيل أخرى حول الأسباب التى أدت لتدهورها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93339 ] نشر منذ 16 دقيقة
يمكن ماجاها مطر ..
.. الله اعلم ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 10 دقائق
السبب واضح وضوح الهيل بنجرررر…
هالسنه ماجى مطر وجاى بداله برد ذبح كل أخضر…