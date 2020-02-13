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شاهد … روضة السبله بمحافظة الزلفي تتحول لأرض جرداء

شاهد … روضة السبله بمحافظة الزلفي تتحول لأرض جرداء
الزلفي (صدى):

رصد مواطن في محافظة الزلفي التغيرات التى طرأت على روضة السبله مقارنة بما رصده فى العام الماضي.

وأظهر، مقطع الفيديو المتداول للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، أن روضة السبله كانت خضراء حينما قام بتصويرها بتاريخ 18-6-1440، بينما ظهرت في نفس اليوم من العام الجاري وهى يابسة وأرضها متدهورة.

ولم يشير المواطن في المقطع لأى تفاصيل أخرى حول الأسباب التى أدت لتدهورها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 93339 ] نشر منذ 16 دقيقة

يمكن ماجاها مطر ..

.. الله اعلم ..

[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 10 دقائق

السبب واضح وضوح الهيل بنجرررر…
هالسنه ماجى مطر وجاى بداله برد ذبح كل أخضر…

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